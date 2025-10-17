На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла

ДТЕК повідомила, що у Дніпропетровській області скасували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Обмеження Дніпропетровської області запровадили зранку 17 жовтня. Скасували їх за три години.

Нагадаємо:

За вказівкою НЕК "Укренерго" у всіх областях ввели графіки обмеження потужності для бізнесу, графіки для населення не діятимуть.

Зранку 17 жовтня в областях України знову почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії.