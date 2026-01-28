В Чернігові відключать гарячу воду, щоб забезпечити теплопостачання
З 30 січня у Чернігові тимчасово буде припинено подачу гарячої води.
Про це йдеться в повідомленні КП "Теплокомуненерго".
Наголошується, що внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру зараз у місті є дефіцит теплової потужності. Очікується також суттєве зниження температури повітря.
"У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою. Саме тому весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців", – повідомляє комунальне підприємство.
Технічні служби КП "Теплокомуненерго" та енергетики працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.
Нагадаємо:
Для відновлення централізованого опалення в частині будинків Києва тимчасово обмежено постачання гарячої води – теплова потужність йде на відновлення теплопостачання.