В Чернігові відключать гарячу воду, щоб забезпечити теплопостачання

З 30 січня у Чернігові тимчасово буде припинено подачу гарячої води.

Про це йдеться в повідомленні КП "Теплокомуненерго".

Наголошується, що внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру зараз у місті є дефіцит теплової потужності. Очікується також суттєве зниження температури повітря.

"У цих умовах наявного ресурсу недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячою водою. Саме тому весь ресурс у цей період буде спрямовано на підтримання опалення в будинках, щоб зберегти тепло в оселях чернігівців", – повідомляє комунальне підприємство.

Технічні служби КП "Теплокомуненерго" та енергетики працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації.

