Ворог вдарив балістикою по підприємству в Чернігові: є загиблий та поранений

2 квітня ворог атакував одне з підприємств Чернігова балістичною ракетою.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені господарські приміщення на підприємстві. Попередньо одна людина загинула.

Також, як додав Брижинський, дівчина 17 років травмована внаслідок вибухової хвилі.

Російські окупанти вранці 1 квітня поцілили по терміналу "Нової пошти" та продуктових складах у місті Луцьку Волинської області – там вирують пожежі.

Вночі проти 1 квітня зафіксовано падіння ворожого безпілотника на території одного з підприємств Миргородського району на Полтавщині.

Російський БпЛА влучив по підприємству однієї з громад на Тернопільщині, виникла пожежа.

Ворог атакував цивільне підприємство у Конотопському районі Сумської області.