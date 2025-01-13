Транзит російської нафти через Україну скоротився до мінімуму

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн тонн російської нафти.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

"Порівняно з минулим роком обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16%. Також це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно, і за всю історію незалежності України - з 1991 року", - пише видання.

Зазначається, що найбільше російської нафти торік було поставлено до Угорщини - понад 4,7 млн т, що практично відповідає обсягам постачання у 2023 році. Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн т нафти (-15%) та до Чехії - 2,7 млн т (-35%).

За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн, або 250 млн дол., за транзит російської нафти у 2024 році. До прикладу, в 2023 році відповідні надходження становили майже 9,4 млрд грн, або понад 255 млн доларів США.

Транзит нафти з РФ продовжується і в січні. Середньодобовий обсяг транзиту в перший тиждень січня становив близько 34,9 тис. т - на 14% більше, ніж у грудні.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Наразі, Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до європейських країн. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.