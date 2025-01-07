У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту нафти РФ

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Про це йдеться у картці законопроєкту №12380 на сайті ВР.

Водночас текст законопроєкту поки не опублікували. Наразі він зареєстрований і його ще не передали на розгляд відповідному комітету ВР.

Ініціаторами законопроєкту, як зазначається на сайті Ради, стали 18 народних депутатів "Європейської солідарності", зокрема й Петро Порошенко.

Наразі, Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.

Транзит російського газу через Україну був припинений 1 січня 2025 року.

Нагадаємо:

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.