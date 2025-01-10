Шмигаль пояснив, чому Україна не може зупинити транзит нафти РФ до ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це він заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС.

Він заявив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Наразі, Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до європейських країн. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.