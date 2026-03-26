Російський нафтопровідний монополіст зміщує свій експорт з Балтії після атак дронів

Російська державна компанія "Транснефть", що контролює переважну більшість нафтопроводів Росії, переспрямовує свої експортні потужності подалі від Балтійського моря після українських атак.

Про це пише Reuters із посиланням на Interfax.

Це пов'язано з тим, що після дронових атак порти Усть-Луга та Приморськ припинили експортні операції. Минулого року ці порти експортували 32,9 млн тонн та 16,8 млн тонн нафтопродуктів відповідно.

"Перенаправити такі обсяги в короткі терміни складно. Це значні обсяги", – каже Ніколай Токарєв, генеральний директор "Транснефти"

У ніч на 26 березня безпілотники атакували Ленінградську область РФ, де розташований НПЗ "Киришинафтооргсінтез".

Також у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

23 березня після атаки росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Ленінградську область, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.

Внаслідок цих атак, а також захоплення танкерів та зупинки трубопроводу "Дружба", Росія втратила понад 40% експортних потужностей нафти.