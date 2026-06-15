Дефіцит палива б’є по урожаю зернових у Криму

У анексованому Росією Криму цього року завдяки сприятливим погодним умовам може бути висока врожайність зернових, але їх повноцінне збирання перебуває під загрозою через значний дефіцит палива у місцевих аграріїв.

Про це пише "Крим.Реалії".

Як повідомив один із кримських вчених-агрономів на умовах анонімності, прогнозована врожайність зернових у 2026 році в Криму може становити не менше 25 центнерів з гектара, але кримські аграрії не розуміють, як їм вдасться зібрати врожай в умовах тотального дефіциту палива на всьому Кримському півострові.

За інформацією з російського Міністерства сільського господарства Криму, очікуваний валовий збір зернових у 2026 році може становити 1,5 млн тонн.

"Кліматична ситуація повністю сприятлива для зернових культур цього року: температура досягла оптимальних значень, що дозволяє рослинам правильно вегетувати. Крім того, регулярні опади фіксуються по всій території Криму", – розповів експерт.

"Але, за моєю інформацією від місцевих аграріїв, у них закінчилися запаси палива, а попереду жнивна кампанія, і вони не розуміють, як її проводити в таких умовах. У профільному міністерстві обіцяють підтримку, але в це важко повірити, тому що влада не може навіть забезпечити безперебійну роботу автобусного сполучення, у багатьох сільських районах рейси ходять через раз", – розповів експерт.

За його словами, безладна робота російських мобільних груп ППО може стати причиною масових пожеж на дозрілих полях зернових, особливо в умовах, коли їх збирання затягуватиметься через дефіцит палива у аграріїв.

В анексованому Криму навесні спостерігалися заморозки, що завдало певної шкоди кримським культурам, хоча й у значно меншій мірі, ніж це було минулого року, коли Кримський півострів пережив три серйозні хвилі заморозків. Найбільше постраждали ранні кісточкові культури, зазначає "Крим.Реалії".

Нагадаємо:

Раніше у Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину: пообіцяли, що за раніше купленими талонами буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово (понад 20 літрів на руки).

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.