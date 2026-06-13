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Зеленський ввів санкції проти російських операторів зв’язку та інтернет-провайдерів

Артур Крижний — 13 червня, 15:45
Зеленський ввів санкції проти російських операторів зв’язку та інтернет-провайдерів
Фото: ТГ Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 10 російських мобільних операторів, інтернет-провайдерів і компаній супутникового зв'язку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під санкції потрапили, зокрема, "Луганські комунікації", "Мобільні комунікаційні системи", федеральний оператор супутникового та телекомунікаційного зв'язку "Амтел-Зв'язок" і підприємство "Космічний зв'язок".

В Офісі президента заявили, що ці компанії забезпечують конфіденційні канали зв'язку для окупантів, доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях і трансляцію російських телеканалів.

Україна передасть інформацію про підсанкційні компанії партнерам і порушить питання синхронізації обмежень в інших юрисдикціях.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення РНБО про санкції проти російських та іранських компаній, причетних до обслуговування ВПК РФ.

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РФ

Зеленський ввів санкції проти російських операторів зв’язку та інтернет-провайдерів
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