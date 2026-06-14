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У РФ після атаки дронів по нафтосховищу випав "мазутний дощ"

Артур Крижний — 14 червня, 17:08
У РФ після атаки дронів по нафтосховищу випав мазутний дощ
Ілюстративне фото
Фото з відкритих джерел

У Ярославської області РФ після удару безпілотників по паливному сховищу Росрезерву місцеві жителі повідомили про "мазутний дощ" — чорні краплі та масляну плівку на рослинах, предметах і водоймах.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Йдеться про комбінат "Темп", який використовують для зберігання пального. У місцевих пабліках публікують фото рослин і речей, вкритих темною масляною плівкою, а також відео річки Волготня в селі Волково за 20 км від Рибінська з нафтовими плямами на поверхні.

Українські безпілотники атакували Ярославську область у ніч на 14 червня. Місцева влада повідомляла про влучання у промислові об'єкти зі зберігання пального та пожежу.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 14 червня воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт у Ярославській області Росії, що більш як 700 кілометрів від українського кордону.

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