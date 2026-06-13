Польща прибирає частину пільг на пальне після переговорів щодо Ормузу

Польща готується повернути звичайні податкові ставки на пальне, оскільки просування переговорів США та Ірану може знизити ризики для світового нафтового ринку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд завершуватиме програму влітку. Польща з квітня знизила ПДВ та акциз на пальне, щоб стримати ціни під час загострення навколо Ормузької протоки.

Субсидії мали діяти до кінця червня і коштували бюджету близько 1,6 млрд злотих, або $436 млн, на місяць. Уряд уже заявив, що збереже знижений ПДВ на останні два тижні місяця, але не продовжить зниження акцизу.

Польща намагається стримати рекордний бюджетний дефіцит на тлі великих оборонних і соціальних видатків. Кабінет Туска планує залучити додаткові 3,8 млрд злотих через податок на надприбутки нафтових компаній, щоб частково компенсувати витрати на паливні субсидії.

Нагадаємо:

У березні Польща значно знизила податки на пальне, встановила верхню межу цін на заправках і запровадила податок на надприбутки енергетичних компаній.