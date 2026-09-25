У Києві затвердили тарифи на водопостачання

У Києві встановили нові тарифи на постачання холодної води та водовідведення: місцеві мешканці платитимуть по 63,79 грн за кубометр.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Розпорядження КМДА про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ПрАТ "АК "Київводоканал" підписане та пройшло необхідні процедури погодження в органах юстиції.

Документ набирає чинності після оприлюднення, розпорядження опубліковане на офіційному порталі Києва. Відтак, нові тарифи вже застосовуються.

У КМДА нагадують, що 3 вересня 2026 року Київрада підтримала зміну тарифів на воду та водовідведення у столиці.

Для населення вартість послуги з постачання холодної води та водовідведення в Києві становитиме 63,79 грн/кубометр. Тариф у майже 90 грн/кубометр наразі для населення застосовуватись не буде.

"Місто в координації з "Київводоканалом" забезпечить поступове приведення цін у відповідність до реальних витрат і враховуватиме інтереси населення", – говориться у повідомленні.

Тариф, що зараз вводиться в дію для населення, затверджений ще у 2025 році ПрАТ "АК "Київводоканал" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як зазначали у "Київводоканалі", більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення до позначки 90 грн за куб і більше. Так, за цей час електроенергія в ціні зросла втричі, пальне – вдвічі, реагенти – втричі.

Нагадаємо:

Раніше Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривень за кубометр.

Напередодні міський голова Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на воду та водопостачання в столиці через критичну ситуацію в галузі.