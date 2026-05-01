У 5 областях нові знеструмлення через ворожі обстріли

Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 1 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Як повідомили в "Укренерго", споживання електроенергії зросло.

Сьогодні, 1 травня, станом на 09:30 його рівень був на 3,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер.

Причина – хмарна погода у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо:

1 травня застосування обмежень електроенергії не прогнозується.