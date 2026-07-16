На тлі звільнення Федорова очільник PlayCity подав у відставку
Очільник державного агентства "ПлейСіті" Геннадій Новіков написав заяву про відставку.
Про це він написав у Facebook.
У пості, де Новіков оголосив про свою відставку він підбив підсумки запуску "ПлейСіті".
За його повідомленням, завдяки відновлення ліцензування грального бізнесу, країна отримала 2 мільярди гривень додаткових надходжень.
Очільник відомства не уточнював причини своєї відставки.
"Я йду з посади з відчуттям, що ми заклали правильний фундамент. І це рішення я також ухвалюю по совісті — так, як вважаю правильним для інституції, команди та держави", – написав Новіков.
Нагадаємо:
Закон, який легалізував азартні ігри у 2020 році, покладав відповідальність за регуяцію ринку азартних ігор на КРАІЛ.
У грудні 2024 року парламент ліквідував КРАІЛ і передав її повноваження новому держагентству "ПлейСіті", підконтрольному Мінцифри.