Детективи НАБУ завершили розслідування у справі "Мідас"
НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі масштабної корупційної схеми у сфері енергетики "Мідас", фігурантами якої стали високопосадовці "Енергоатому", колишні віцепремʼєр-міністр та міністр енергетики та бізнесмен Тимур Міндіч.
Дослівно: "За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ "НАЕК "Енергоатом" та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації.
Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. та 12 млн. євро".
Деталі: Повідомляється, що зловмисники вибудували корупційну схему впливу на діяльність стратпідприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Детективи також встановили факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел.
Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.
Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні та за її межами.
Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі.
З матеріалів виділено ще низку проваджень, в яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.
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Що передувало:
- Вранці 10 листопада стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка (станом на 12 листопада Галущенка відсторонили від посади). Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі. Перед тим джерела УП повідомили, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Також співрозмовники УП зазначили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- 11 листопада журналісти виявили імена усіх фігурантів розслідування масової корупції у "Енергоатомі", які отримали підозру від НАБУ. За інформацією проєкту "Схеми", підозри отримали Тимур Міндіч (якого на оприлюднених НАБУ аудіозаписах називають "Карлсон" – ред.), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"), виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор"), Олександр Цукермана ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна. П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Міндіч та Цукерман – виїхали з України.
- Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко та Зоріній обрали запобіжні заходи з можливістю внесення застави. Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" з відмивання коштів навколо "Енергоатому", Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.
- 12 листопада міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".
- 13 листопада президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" і його соратника Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.