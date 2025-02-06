Словацька компанія створює "дочку" в Україні для транзиту російського газу

Словацька газова компанія SPP вирішила створити в Україні дочірню компанію та планує отримати українську ліцензію на транспортування газу, щоб самостійно прокачувати російський газ.

Про це, як пише Dennik N, повідомив керівник SPP Войтех Ференц, передає Liga.net.

За його словами, з 1 лютого Словаччина почала отримувати російський газ в обхід України – через трубопровід "Турецький потік", який з'єднує Росію з Туреччиною.

Зміна маршруту постачання відбулася тому, що Україна з 1 січня припинила транзит в Словаччину у зв'язку з закінченням терміну дії відповідної угоди з російською стороною.

Постачання в обхід України продовжує здійснюватися в межах контракту між SPP і "Газпром Експортом", що діє до 2034 року. Словацька компанія не планує його розривати.

Ференц не назвав обсяги постачання, але повідомив, що з квітня вони подвояться.

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Нагадаємо:

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи та залучить до цих обговорень Угорщину та Словаччину.