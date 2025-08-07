В январе-июле поступления в федеральный бюджет России от нефтегазового сектора сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $69,2 млрд.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Основные причины: падение цен на нефть, укрепление рубля и резкое уменьшение экспорта газа в ЕС.

Отмечается, чтосредняя цена нефти марки Urals снизилась на 18,4% - до $60,37 за баррель. В то же время рубль с начала года укрепился на 45%, с 113,71 до 81,25 за доллар США. Поставки газа в ЕС упали на 50% - до 9,93 млрд м³.

Разведка сообщает, что в ответ на сокращение доходов правительство рф уменьшает компенсации нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера. Минфин пересмотрел прогноз нефтегазовых поступлений на 2025 год до $104,4 млрд - на 24% меньше, чем в предыдущих ожиданиях ($137,3 млрд).

Напомним:

Из-за стремительного сокращения нефтегазовых поступлений и постоянного роста расходов российское правительство готовится второй раз за год вносить изменения в бюджет.