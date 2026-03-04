Українська правда
Відключення світла 5 березня триватимуть усю добу

Володимир Тунік-Фриз — 4 березня, 20:07
У четвер 5 березня у частині регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики Іраку повідомило про відключення електромережі в усіх провінціях Іраку.

графіки відключень

