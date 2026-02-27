Українська правда
Відключення світла 28 лютого триватимуть усю добу

Володимир Тунік-Фриз — 27 лютого, 20:25
У суботу 28 лютого у більшості регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Україна та Росія за посередництва МАГАТЕ домовилися про місцеве тимчасове перемир'я, щоб відновити резервне електропостачання Запорізької атомної електростанції.

