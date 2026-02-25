Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Відключення світла 26 лютого триватимуть усю добу

Володимир Тунік-Фриз — 25 лютого, 19:47
Відключення світла 26 лютого триватимуть усю добу
Відключення світла 26 лютого триватимуть усю добу
Getty Images

У четвер 26 лютого у більшості регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє "Укренерго".

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

Київ не зможе повернутися до "класичних графіків" відключень електроенергії принаймні до квітня, вважає директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

відключення графіки відключень

графіки відключень

Відключення світла 26 лютого триватимуть усю добу
Київ повернеться до класичних графіків відключень не раніше квітня – Yasno
В Україні 25 лютого в більшості регіонів діятимуть графіки відключень світла

Останні новини