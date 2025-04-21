Російська влада закриє дев'ять шахт на окупованому Донбасі

Російські компанії, які у 2024 році орендували 15 вугільних шахт на території окупованого Донбасу ("ДНР" та "ЛНР"), відмовилися розробляти дев'ять з них.

Про це з повідомило російське агентство РБК посиланням на джерела.

Причиною вони називають нерентабельність шахт через поточні світові ціни на вугілля та високі витрати.

Тепер інвестори намагаються повернути їх "владі" окупованих регіонів для подальшої ліквідації.

Цю інформацію підтвердили в українському Центрі протидії дезінформації.

"Окупаційна влада вважає, що розробку технічного проєкту з ліквідації та функціонування об'єктів до їх консервації або ліквідації мають оплачувати інвестори. Інвестори ж вважають, що цим має зайнятися влада, адже йдеться про чималі витрати – до 3 млрд рублів (понад 32 млн доларів США) на рік", - йдеться в повідомленні ЦПЗ.

З 9 шахт дві в "ДНР" орендує "Імпекс-Дон", ще сім у "ЛНР" - торговельний дім "Донские угли".

Нагадаємо:

Пов'язана з сином колишнього президента України Віктора Януковича компанія за останні два роки продала за кордон півмільйона тонн вугілля з окупованих територій України.