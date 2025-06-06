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Часть киевлян осталась без света в результате ночной атаки

Алена Кириченко — 6 июня, 09:00
Часть киевлян осталась без света в результате ночной атаки
Getty Images

Из-за обстрелов российских оккупантов 2167 семей левого берега Киева остались без электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - отметили в компании.

Напомним:

В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

ДТЭК электроэнергия

электроэнергия

Часть киевлян осталась без света в результате ночной атаки
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