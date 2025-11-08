РФ атакувала ТЕС ДТЕК понад 210 разів протягом повномасштабної війни
Getty Images
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 210 разів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зокрема, 8 листопада росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК.
"Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу", – зазначили в компанії.
Нагадаємо:
Вночі 8 листопада російська армія нанесла наймасованіший удар по ТЕС "Центренерго" з початку війни.