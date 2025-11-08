"Нині – нуль генерації": ворог наніс наймасованіший удар по ТЕС "Центренерго"

Вночі 8 листопада російська армія нанесла наймасованіший удар по ТЕС "Центренерго" з початку війни.

Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", – наголосили в компанії.

Зазначається, що не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій генерації "Центренерго".

"Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!", – заявляє компанія.

Також "Центренерго" наголошує, що буде відновлювати, ремонтувати та впроваджувати нову генерацію.

"Центренерго" експлуатує дві теплові електростанції: Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині.

Ще одна станція компанії - Вуглегірська ТЕС на Донеччині - була окупована 25 липня 2022 року.

Нагадаємо:

8 листопада ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У ніч з 7 на 8 листопада Росія ракетами та безпілотниками масовано обстріляла газову інфраструктуру "Нафтогазу", є влучання.