В Украине цены на газ выросли до самого высокого уровня за более чем 2,5 года

Цены на природный газ на украинском рынке 18 июня резко выросли до более 31 550 грн/тыс. куб м (с НДС). Цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за более чем 2,5 года, с 24 ноября 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные ExPro.

Согласнокотировок ExPro, газ в Украине в среду торговался по ценам 31 200 - 31 900 грн/тыс. куб м (с НДС) в зависимости от ресурса, а значительная часть предложений в конце дня были на уровне 32 000 грн/тыс. куб м и выше.

Отмечается,цены на природный газ в Украине растут с начала мая 2025 года. В общем, с начала июня газ на украинском рынке подорожал на 26%, а с начала мая - в 1,6 раз.

В последние дни темпы роста цен на газ ускорились. Так, если накануне на украинском рынке встречались цены 29 500 грн/тыс. куб м (с НДС), то уже в среду цены превышали 31 500 грн/тыс. куб м (с НДС).

"В значительной степени рост цен на природный газ в Украине связан с ростом цен на европейских хабах, которые в среду впервые с начала апреля 2025 г. превысили €40/MWh. Газ в Европе дорожает на фоне геополитических рисков, прежде всего войны Израиля и Ирана, которая может повлияли на глобальные поставки и спрос на LNG", - говорится в сообщении.

Другим фактором, влияющим на внутренние цены на природный газ, является стабильно высокий спрос на ресурс в Украине, отмечает ExPro. Промышленные потребители активно покупают природный газ как на следующий месяц, так и создавая запасы на осень-зиму. Заметными покупателями на украинском рынке есть и государственные компании, как ООО "Оператор ГТС Украины" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Кроме того, объемы предложения газа на украинском рынке снижены после того, как Кабмин обязал ПАО "Укрнафта" продавать газ собственной добычи для "Нафтогаза" по фиксированной цене 12 000 грн/тыс. куб м для поставки потребителям на условиях ПСО.

Напомним:

Цены на природный газ на украинском рынке 26 мая 2025 года достигли 23 000 грн/тыс. куб м (с НДС). Таким образом, цены на газ в Украине выросли до самого высокого уровня за более чем два года, с февраля 2023.