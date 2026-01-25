Кличко: Київ повертає тепло будинок за будинком, але сотні ще мерзнуть

У Києві від ранку підключили до теплопостачання ще понад 340 будинків.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок — після атаки РФ 24 січня на критичну інфраструктуру столиці.

Кличко нагадав, що напередодні майже 6 тисяч будинків знову опинилися без теплопостачання. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити після обстрілів 9 та 20 січня.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла", - повідомив він.

До відновлення також долучилися бригади з кількох інших міст України та ремонтні бригади "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

Станом на вечір 24 січня ще 3300 багатоповерхівок Києва залишалися без тепла після атаки ворога на столицю.