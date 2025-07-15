В Україні відновили понад 50% генерації, пошкодженої атаками РФ

В Україні відновили понад 50% генеруючих потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських атак.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він розповів, що ремонтна компанія з відновлення генеруючих потужностей триває щодня і відбувається відповідно до затверджених графіків.

"Внаслідок російських атак найбільших втрат зазнала теплова та гідрогенерація. Понад 50% пошкодженої генерації вже відновлено завдяки роботі енергетиків та координації з боку уряду, а також допомозі наших міжнародних партнерів", – зазначив Колісник.

Він запевнив, що наразі енергосистема є стабільною і збалансованою, а ризики застосування графіків відключень електроенергії можуть бути спричинені виключно новими атаками РФ на енергооб’єкти.

Крім цього, заступник міністра повідомив, що обсяги закачування газу до сховищ поступово зростають.

"Темпи закачування газу до підземних сховищ відповідають графіку та є в півтора раза вищими, ніж торік. Ми впевнені, що зможемо сформувати необхідні запаси до початку опалювального сезону", – зазначив Колісник.

Також, за його словами, Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива для успішного та стабільного проходження наступного опалювального сезону 2025–2026 років.

Нагадаємо:

Україна впродовж червня 2025 року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 1,35 млрд куб м природного газу. Обсяги закачування газу зросли в 1,8 разів у порівнянні з червнем минулого року (0,74 млрд куб м) та на 23% у порівнянні з травнем 2025 року. (1,1 млрд куб м).