В Украине восстановили более 50% генерации, поврежденной атаками РФ

В Украине восстановили более 50% генерирующих мощностей, которые были повреждены в результате российских атак.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Он рассказал, что ремонтная компания по восстановлению генерирующих мощностей продолжается ежедневно и происходит в соответствии с утвержденными графиками.

"В результате российских атак наибольшие потери понесла тепловая и гидрогенерация. Более 50% поврежденной генерации уже восстановлено благодаря работе энергетиков и координации со стороны правительства, а также помощи наших международных партнеров", - отметил Колесник.

Он заверил, что сейчас энергосистема является стабильной и сбалансированной, а риски применения графиков отключений электроэнергии могут быть вызваны исключительно новыми атаками РФ на энергообъекты.

Кроме этого, заместитель министра сообщил, что объемы закачки газа в хранилища постепенно растут.

"Темпы закачки газа в подземные хранилища соответствуют графику и в полтора раза выше, чем в прошлом году. Мы уверены, что сможем сформировать необходимые запасы до начала отопительного сезона", - отметил Колесник.

Также, по его словам, Украина будет иметь необходимые резервы угля и ядерного топлива для успешного и стабильного прохождения следующего отопительного сезона 2025-2026 годов.

Напомним:

Украина в течение июня 2025 года закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 1,35 млрд куб м природного газа. Объемы закачки газа выросли в 1,8 раз по сравнению с июнем прошлого года (0,74 млрд куб м) и на 23% по сравнению с маем 2025 года (1,1 млрд куб м).