В "Укренерго" показали графіки на 7 листопада

Володимир Тунік-Фриз — 6 листопада, 17:49
Depositphotos

У пʼятницю, 7 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 08:00 до 21:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 22:00

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

На Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт внаслідок чергової російської атаки.

