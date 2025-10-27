В “Укренерго” показали графіки на 28 жовтня

У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 08:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00

Детальні графіки відключення світла ви можете подивитись на сайтах своїх обленерго.

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.