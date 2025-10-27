Ворог атакував важливий енергооб'єкт на Чернігівщині

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", – йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, близько 16:00 ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.

"Працівники ДСНС і поліції працюють на місці. Рятувальники ліквідували пожежу. Однак треба бути готовими до ускладнень із електропостачанням", – наголосив він.

Нагадаємо:

Ввечері 26 жовтня російські війська завдали ударів дронами по обʼєктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині, було тимчасово скасовано приміське залізничне сполучення Сновськ-Бахмач.