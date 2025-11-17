18 листопада графіки відключень світла діятимуть цілодобово
Скільки діятимуть відключення світла 18 листопада
У вівторок, 18 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 4 черг.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59
В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.
Нагадаємо:
Вночі проти 17 листопада рф завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини.