17 січня відключення світла діятимуть усю добу по усій країні

Володимир Тунік-Фриз — 16 січня, 17:28
У суботу, 17 січня, в усіх регіонів України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть також з 00:00 до 23:59

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

У Києві з 16 січня обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що всі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація отримали наказ протягом доби скоротити споживання електроенергії.

