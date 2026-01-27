Київ скоро повернеться до графіків відключення світла, вони будуть жорсткі – КМВА

Київ незабаром повернеться до графіків відключення світла, але вони будуть досить жорсткими для жителів столиці.

Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Щодо відновлення планових графіків електроенергії, ми найближчим часом до них повернемося, однак вони будуть досить жорсткими", - повідомила вона.

За словами речниці, відновлення стабілізаційних графіків чекають від дня на день, однак роботі енергетиків заважають погодні умови, і тому жодної точної дати вона назвати не може.

"Тим паче ворог може знову атакувати системи життєзабезпечення міста і від цього може зрости обсяг роботи всіх залучених аварійних бригад", - додала Поп.

Нагадаємо:

Київ втратив частину власного джерела електроенергії, бо росія з осені системно б'є по енергетиці столиці.