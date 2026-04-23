У Мінрозвитку розповіли, скільки будинків подалися на "СвітлоДім": яке обирають обладнання

У Мінрозвитку повідомили, скільки багатоповерхових будинків посилили енергонезалежність завдяки урядовій програмі "СвітлоДІМ" станом на 23 квітня.

Фінансування вже отримали 1 406 багатоквартирних будинків на загальну суму майже 353 млн грн. З них:

понад 950 будинків - у місті Києві

понад 440 будинків - у Київській області

8 будинків - у місті Харків та Харківській області

Отримані кошти спрямовуються на закупівлю обладнання, яке забезпечить стабільну роботу життєво необхідної інфраструктури будинків.

Зазначається, що мешканці багатоповерхівок найчастіше обирають рішення, які не потребують складного обслуговування.

Найпопулярніші категорії витрат:

Акумулятори - близько 38% заявок

Інвертори - близько 32%

Блоки керування високовольтними батареями - близько 11%

Сонячні панелі - близько 10%

Генератори різних типів - близько 9%.

Нагадаємо:

Програма почала діяти наприкінці січня. Заявку на фінансування енергонезалежності будинків можуть подати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи та управителі багатоквартирних будинків на сайті "СвітлоДому" або через "Дію".

Програма передбачає фінансову допомогу співвласникам багатоповерхівок від 100 до 300 000 гривень на придбання автономних джерел електроенергії.