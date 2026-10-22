Частина Дніпропетровщини другу добу залишається без світла після російського удару

Після російського удару на Дніпропетровщині досі проблеми зі світлом

Після російських ударів напередодні без електропостачання ще залишаються понад 8 тисяч родин у Синельниківському та Павлоградському районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА/ОВА Олександр Ганжа.

Енергетики вже повернули світло більшості споживачів, які залишилися без електропостачання через ворожу атаку у середу. Першочергово заживили всі об'єкти критичної інфраструктури.

Світло також повернули всім мешканцям міста Самар.

У ДТЕК повідомляють, що в Павлограді застосовуються екстрені відключення. Енергетики намагаються діяти за схемою "4 години зі світлом – 4 години без", проте графіки відключень не діють через серйозні пошкодження енергооб'єктів.

Нагадаємо:

У середу вдень Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у місті Дніпро. Після цього у місті спостерігалися перебої зі світлом.

Пізніше Ганжа написав, що загалом після ворожої атаки понад 30 тисяч родин залишилися без електропостачання.