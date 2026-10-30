У частині Дніпропетровщини не діють графіки відключень світла

У Дніпрі та прилеглих до нього районах та частині Павлоградського району 30 жовтня ввели екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Атаки ворога на Дніпропетровщині серйозно пошкодили обладнання.

"Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло в оселі", – зазначили в компанії.

Екстрені відключення були введені за компандою Укренерго.

Нагадаємо:

Внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки відключень світла тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.