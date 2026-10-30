До кінця року у Києві мають встановити мобільні укриття

Перші мобільні укриття цивільного захисту мають встановити у Києві до кінця року, повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

Про це пише "Укрінформ".

"Стосовно термінів встановлення найперших укриттів за бюджетні кошти, ймовірно, це може бути кінець цього року. Тому що, як ви знаєте, одне укриття, яке було анонсоване і встановлене в столиці, воно було за позабюджетні кошти", – сказала речниця КМВ.

Вона зауважила, що забезпечення укриттями цивільного захисту в столиці нерівномірне. У деяких житлових масивах на лівому березі столиці їх не вистачає.

У той же час у столиці є багато місць скупчення людей, зокрема зупинок громадського транспорту.

Також речниця нагадала, що рішенням Ради оборони Києва було ухвалено провести аудит таких локацій, актуалізувати їх і "визначити перерозподіл ресурсів, у тому числі на рівні столиці для встановлення укриттів цивільного захисту".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві облаштовують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту, найближчим часом підприємство планує придбати та встановити 14 укриттів.

Раніше "Київпастранс" оголосив тендер на перші 14 мобільних укриттів, які комунальне підприємство купить за власні кошти.

Міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник заявив, що у Києві розпочали роботи для забезпечення додаткових мостових переправ через Дніпро, перші з'являться вже на початку наступного року.