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Будинки киян почнуть опалювати з понеділка

Семен Рубан — 30 жовтня, 15:20
Будинки киян почнуть опалювати з понеділка
У Києві дають опалення для побутових споживачів
Getty Images

З понеділка, 2 листопада, Київ розпочне підключення до тепла житлових будинків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Опалювальний сезон в місті розпочався ще 16 жовтня, проте спочатку підключали заклади соціальної сфери.

"За заявками керівників вже підключені до тепла майже 50 відсотків соцзакладів. Зокрема, 157 медзакладів, 402 дитсадки та 85 шкіл", – зазначає Кличко.

Повноцінний запуск централізованої системи теплопостачання Києва потребує до тижня через свою високу протяжність (близько 3 тис. км), тому споживачів підключатимуть поступово.

Через це столиця ухвалила рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі за декілька днів до різкого зниження температури.

Нагадаємо:

30 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон, але запуск системи може тривати кілька днів.

У Полтаві опалювальний сезон також розпочнеться з 2 листопада.

Київ тепло

тепло

Будинки киян почнуть опалювати з понеділка
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