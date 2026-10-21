Реклама:
Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

РФ атакувала критичну інфраструктуру міста Дніпро, є перебої зі світлом

Семен Рубан — 21 жовтня, 13:45
РФ атакувала критичну інфраструктуру міста Дніпро, є перебої зі світлом
Ілюстративне фото
Getty Images

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА/ОВА Олександр Гранжа.

Також місцеві пабліки повідомляють про перебої зі світлом у місті.

Інформацію про кількість постраждалих уточнюють. Загроза для міста триває – мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо:

Вночі та вранці в середу Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі: під атаками опинилися об'єкти у Києві, Київській, Волинській та Одеській областях.

Також постраждала транспортна інфраструктура в Чернігові.

війна енергетика Дніпро Наслідки обстрілів в Україні

Дніпро

РФ атакувала критичну інфраструктуру міста Дніпро, є перебої зі світлом
Приватбанк знову не зміг продати Дніпро-Арену
РФ атакувала відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині

Останні новини