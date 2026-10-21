РФ атакувала критичну інфраструктуру міста Дніпро, є перебої зі світлом

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА/ОВА Олександр Гранжа.

Також місцеві пабліки повідомляють про перебої зі світлом у місті.

Інформацію про кількість постраждалих уточнюють. Загроза для міста триває – мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо:

Вночі та вранці в середу Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі: під атаками опинилися об'єкти у Києві, Київській, Волинській та Одеській областях.

Також постраждала транспортна інфраструктура в Чернігові.