Аварійні відключення запровадили у частині Київської області
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Внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки відключень світла тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", – йдеться у повідомленні.
В інших районах Київщини діють графіки відключення світла.
Нагадаємо:
На правому березі столиці внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані тимчасово не діють графіки відключень світла.
При цьому на лівому березі Києва столиці діють графіки.