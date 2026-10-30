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Аварійні відключення запровадили у частині Київської області

Володимир Тунік-Фриз — 30 жовтня, 09:40
Аварійні відключення запровадили у частині Київської області
Фото ілюстративне
Фото: Getty images

Внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки відключень світла тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", – йдеться у повідомленні.

В інших районах Київщини діють графіки відключення світла.

Нагадаємо:

На правому березі столиці внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані тимчасово не діють графіки відключень світла.

При цьому на лівому березі Києва столиці діють графіки.

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Київ

Аварійні відключення запровадили у частині Київської області
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