Аварійні відключення запровадили у частині Київської області

Внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки відключень світла тимчасово не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", – йдеться у повідомленні.

В інших районах Київщини діють графіки відключення світла.

Нагадаємо:

На правому березі столиці внаслідок аварії на пошкодженому обстрілами обладнані тимчасово не діють графіки відключень світла.

При цьому на лівому березі Києва столиці діють графіки.