Південний міст у Києві: Кличко повідомив, коли відкриють рух у бік лівого берега

Південним мостом у Києві з лівого на правий берег вже можуть рухатися авто вагою до 10 тонн, а рух з правого на лівий берег рух однією смугою відкриють сьогодні з 17:00.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці у столиці відкрили рух автомобілів Південним мостом. Однією смугою з лівого на правий берег вже можуть рухатися авто вагою до 10 тонн. У напрямку ж з правого на лівий берег рух однією смугою відкриють сьогодні з 17:00", – написав він у Телеграм.

Рішення ухвалили за результатами технічного обстеження споруди й висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених ворогом конструкцій мосту. Зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену, зазначив столичний очільник.

"Також, за моїм дорученням, Департамент транспорту збільшив кількість автобусів на дублюючих маршрутах і реорганізував маршрут автобусу № 1М у три маршрути. Збільшивши кількість автобусів до 17", – зазначив він.

Також додали два нових маршрути. Автобус № 3М курсує між станціями метро "Осокорки" і "Видубичі", тролейбус № 48 відсьогодні курсує між станцією метро "Лісова" і залізничною станцією "Куренівка".

"Роботу автобусних маршрутів № 22 та 91 оптимізували для поліпшення сполучення вздовж зеленої лінії метро", – зазначив Кличко.

Нагадаємо:

З ранку 30 жовтня у Києві частково відкрили Південний міст – дозволили проїзд легкових автомобілів із лівого на правий берег однією смугою.

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.