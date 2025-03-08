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За добу енергетики відновили живлення для 47 тисяч споживачів

Володимир Тунік-Фриз — 8 березня, 13:00
За добу енергетики відновили живлення для 47 тисяч споживачів
Getty Images

За добу з 7 по 8 березня енергетикам вдалось відновити живлення для понад 46 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 46 855 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – йдеться у повідомленні.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.

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