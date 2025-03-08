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За сутки энергетики восстановили питание для 47 тысяч потребителей

Владимир Туник-Фриз — 8 марта, 13:00
За сутки энергетики восстановили питание для 47 тысяч потребителей
Getty Images

За сутки с 7 по 8 марта энергетикам удалось восстановить питание для более 46 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 46 855 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Уровень воды в пруду ЗАЭС достаточный для обеспечения потребностей станции.

Напомним:

Россияне седьмой раз нанесли удар по одесской энергетике, принадлежащей компании ДТЭК.

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За сутки энергетики восстановили питание для 47 тысяч потребителей
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