Україна в травні наростила експорт електроенергії у понад 2 рази

У травні 2026 року Україна збільшила експорт електроенергії у 2,8 рази порівняно з квітнем – до 94 тис. МВт-год.

Про це повідомляє ExPro.

У порівнянні з травнем 2025 року обсяги експорту залишилися майже на тому ж рівні.

Найбільше зростання зафіксовано в поставках до Румунії – більш ніж у п'ять разів, до 16,2 тис. МВт-год.

Найбільші обсяги експорту традиційно припадають на Угорщину, поставки до якої забезпечили 64% всього експорту електроенергії у травні.

Загалом з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній через дефіцит на внутрішньому ринку.

Імпорт електроенергії у травні скоротився на 29% порівняно з квітнем – до 398 тис. МВт-год. Поставки зменшилися за всіма напрямами, окрім Словаччини.

У порівнянні з травнем 2025 року імпорт електроенергії зріс на 3%.

Найбільший обсяг імпорту також припав на Угорщину – 52% від загального обсягу поставок.

Імпорт електроенергії в Україну Дані ExPro

Україна залишається нетто-імпортером електроенергії. У травні обсяг імпорту більш ніж у чотири рази перевищив експорт.

На початку березня Україна відновила експорт електроенергії в окремі години, коли в енергосистемі спостерігається профіцит.

У квітні імпорт електроенергії до України впав на 40% у порівнянні з березнем – до 558,2 тис. МВт-год.