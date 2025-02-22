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За добу енергетики відновили живлення для 36 тисяч споживачів

Володимир Тунік-Фриз — 22 лютого, 12:01
За добу енергетики відновили живлення для 36 тисяч споживачів
Getty Images

За добу з 21 по 22 лютого енергетикам вдалось відновити живлення для понад 36 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 36 460 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – йдеться у повідомленні.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо:

Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати падіння виробництва приблизно на 40% після російських ракетних ударів.

енергетика електроенергія Міненергетики

Міненергетики

За добу енергетики відновили живлення для 36 тисяч споживачів
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