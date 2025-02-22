За сутки энергетики восстановили питание для 36 тысяч потребителей

За сутки с 21 по 22 февраля энергетикам удалось восстановить питание для более 36 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 36 460 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Уровень воды в пруду ЗАЭС достаточный для обеспечения потребностей станции.

Напомним:

Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение производства примерно на 40% после российских ракетных ударов.