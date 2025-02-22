За сутки энергетики восстановили питание для 36 тысяч потребителей
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За сутки с 21 по 22 февраля энергетикам удалось восстановить питание для более 36 тысяч потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 36 460 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.
Уровень воды в пруду ЗАЭС достаточный для обеспечения потребностей станции.
Напомним:
Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение производства примерно на 40% после российских ракетных ударов.