Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Харківську, Сумську, Донецьку, Запорізьку і Дніпропетровську області.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії стабільне. Сьогодні, 21 липня, станом на 09:30, його рівень був таким самим, як попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-15:00.

Нагадаємо:

З початку року до України надійшло 4466 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо.