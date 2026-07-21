Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях
Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Мова про: Харківську, Сумську, Донецьку, Запорізьку і Дніпропетровську області.
"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.
Споживання електроенергії стабільне. Сьогодні, 21 липня, станом на 09:30, його рівень був таким самим, як попереднього дня.
Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-15:00.
Нагадаємо:
З початку року до України надійшло 4466 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо.