Російські удари спричинили нові знеструмлення у 4 областях

Унаслідок російських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Херсонській областях.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Там, де дозволяють безпекові умови, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи та намагаються якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам.

"Укренерго" рекомендує перенести користування потужними електроприладами на період із 11:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, та закликали стежити за повідомленнями операторів системи розподілу.

Нагадаємо:

У ніч на 20 липня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 81 ворожий дрон.