Україна побудує 10 ГВт генерації до зими – Шмигаль

Шмигаль розповів про плани побудувати 10 ГВт генерації до зими

Україна планує відновити та збудувати об'єкти генерації електроенергії потужністю в понад 10 ГВт до настання зими 2026-2027 років.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram.

Рішення обговорювалося з міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою і комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом під час високорівневого діалогу з енергетики під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську.

"Працюємо разом із партнерами над підготовкою інфраструктури до осінньо-зимового періоду: відновлення, децентралізація і посилення захисту," – написав Шмигаль.

Крім того, міністр наголосив, що безпека відтепер має бути інтегрована в саму систему, що зробить енергетичний сектор Європи більш стійким і надійним в умовах непередбачуваних викликів.

Також Польща запропонувала використовувати заморожені російські активи для відновлення енергетичної інфраструктури, а Домбровскіс наголосив, що ЄС залишатиме російські активи замороженими, допоки Росія не відшкодує Україні завдані збитки.

Наостанок Шмигаль відзначив важливість посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоносіїв у Європі, зокрема ядерних технологій та палива, з яких Кремль заробляє близько 200 млрд дол. на рік.

Нагадаємо:

Шмигаль на URC2026 заявив, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році.

Напередодні URC2026 Міністерство енергетики, Європейська Комісія та Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступили зі спільною заявою, де закликали збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України

Вони повідомили, що всі ресурси фонду (300 млн євро) вже законтрактовані, а підготовка до зими потребує ще 650 млн євро надходжень.